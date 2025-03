Nach Umzug nach England: Ellen DeGeneres hat Montecito-Haus verkauft

Ellen DeGeneres (67) kehrt den USA endgültig den Rücken. Die ehemalige Talkshow–Ikone hat laut «Page Six» ihr luxuriöses Strandhaus im kalifornischen Montecito für 5,2 Millionen US–Dollar verkauft – und damit den Schlussstrich unter ihr Leben in den Vereinigten Staaten gezogen. Gemeinsam mit Ehefrau Portia de Rossi (52) beginnt sie ein neues Kapitel in Grossbritannien, genauer gesagt in den idyllischen Cotswolds.