Nach Unfall: Albert von Thurn und Taxis und Beifahrerin «sind okay»

Nach dem Unfall des Regensburger Unternehmers und Rennfahrers Albert von Thurn und Taxis (42) bei einer Rallye in Österreich hat sich dessen Beifahrerin zu Wort gemeldet. Jara Hain zeigt sich in einer Instagram–Story aus dem Krankenbett lächelnd und mit Daumen hoch.
Zu dem Bild heisst es von ihr: «Ich bin überwältigt von all der Unterstützung und den Genesungswünschen nach unserem Unfall». Sie fügte hinzu: «Wir sind beide okay, trotz der Umstände. Danke an alle.»
Das sagt Gloria von Thurn und Taxis
Auch Gloria von Thurn und Taxis (66), die Mutter von Albert, konnte gegenüber der Mediengruppe Bayern «vorsichtig Entwarnung geben»: «Es muss Gott sei Dank nicht operiert werden», erklärte sie. Die "Mittelbayerische" hatte über den Unfall berichtet, dass Albert von Thurn und Taxis am Freitag bei der Rebenland–Rallye in der Südsteiermark schwer verunglückt sei.
Sein Fahrzeug kam demnach während einer Wertungsprüfung von der Strecke ab und stürzte rund fünfzig Meter einen Abhang hinunter. Der 42–Jährige und Co–Pilotin Hain kamen zu Untersuchungen ins Krankenhaus.