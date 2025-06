Nach Unfall: Prinzessin Anne sitzt erstmals wieder im Sattel

Einen Monat später erzählte sie bei einem Pferdeevent, dass sie sich «an nichts mehr erinnern kann», was den Unfall betreffe. Auch an die Zeit im Krankenhaus fehlen ihr die Erinnerungen, wie sie bei einem Besuch der Klinik im Februar erklärte. «Sie haben die Lücken gefüllt, was aus meiner Sicht teilweise wirklich nützlich ist, um zu wissen, was passiert ist», bedankte sie sich bei dem medizinischen Personal. «Denn ich habe leider wirklich keine Ahnung, und ich habe auch keine grossen Erinnerungen daran, dass ich hier drin war.»