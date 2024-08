Nach Unfall von Gitarrist: Scorpions müssen Deutschland-Tour absagen

Entschuldigung an die «Rockbeliever in Deutschland»

Auch auf der offiziellen Homepage der Band sind die Konzert–Absagen bereits vermerkt. Am 7. September hätten die Scorpions zunächst noch in Tschechien auftreten sollen, ehe es in ihre deutsche Heimat gegangen wäre. Betroffen sind die fünf Konzerte in Nürnberg (11. September), Hamburg (13. September), Leipzig (15. September), Köln (18. September) sowie Frankfurt (20. September).