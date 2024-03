Nach Unfalltod von Treat Williams: Das Urteil ist da

Koss, der Williams kannte, bog am 12. Juni mit einem Honda–SUV nach links auf einen Parkplatz ab. Dabei übersah er das entgegenkommende Motorrad von Williams, was zu einem Zusammenstoss führte. Der damals 71–jährige Williams trug zwar einen Helm, erlitt jedoch lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Flugzeug in das Albany Medical Center in Albany, New York, geflogen, wo er für tot erklärt wurde. Das gab die Polizei damals bekannt.