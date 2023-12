Nach «unfreiwilligem» Coming-out: Billie Eilish kritisiert Magazin

Sängerin Billie Eilish (21) hat dem US–Unterhaltungsmagazin «Variety» vorgeworfen, sie geoutet zu haben. In dem Interview, auf das sie sich bezieht und das am 13. November veröffentlicht wurde, deutete die «Bad Guy»–Sängerin an, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühle. Sie sagte dem Magazin: «Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich eine gute Beziehung zu Mädchen haben könnte. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie als Menschen. Ich fühle mich zu ihnen als Menschen hingezogen. Ich fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen.»