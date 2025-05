Nach Verhaftung: Chris Brown kommt nicht auf Kaution frei

Wenn Brown nun wirklich bis mindestens 13. Juni in Untersuchungshaft verbleiben muss, fällt der Auftakt seiner grossen Welttournee definitiv aus. Schliesslich soll diese am 8. Juni in Amsterdam starten. Zwei Konzerte in Deutschland wären dann auch betroffen: Am 11. Juni ist geplant, dass Brown im Volksparkstadion in Hamburg auftritt. Und am Tag der anberaumten Anhörung in Grossbritannien sollte er eigentlich in Frankfurt am Main (Deutsche Bank Park) sein.