Nach vermeintlicher Kritik an Taylor Swift: Jack White rudert zurück

Einen Tag später sah sich White zu einer Klarstellung gezwungen. Über seine Instagram–Storys liess er laut «Rolling Stone» ausrichten, was er eigentlich gemeint habe: «Was ich zu sagen versuchte, war, dass ich es für MICH nicht interessant finde, über MICH SELBST zu schreiben – weil es für mich repetitiv sein könnte und für die Zuhörer uninteressant.» Imaginäre Figuren seien für ihn als Autor schlicht attraktiver. Ausdrücklich lobte er dabei Swifts «enormen Erfolg» und betonte, dass sein persönlicher Ansatz kein Massstab für andere sein solle: «Nur weil ich eine bestimmte Methode habe, bedeutet das nicht, dass alle dasselbe tun sollten.»