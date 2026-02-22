Nach Verwirrung um GoFundMe: Eric Danes Familie sorgt für Klarheit

GoFundMe–Kampagne unter der Lupe

Wie Mike McGuiness, ein langjähriger Freund Danes, auf Instagram erklärte, hatten die Pandemie und die schwere Krankheit die finanziellen Ressourcen des Schauspielers stark angegriffen. Er habe seiner Familie nicht die Mittel hinterlassen können, die er sich erhofft hatte. Seine grösste Sorge sei gewesen, dass er durch die Behandlungskosten das Erbe und die Ausbildungssicherheit für seine Töchter Billie und Georgia «aufgebraucht» hat.