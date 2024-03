Nach vier Jahren: Herzogin Meghan ist zurück auf Instagram

Herzogin Meghan hat auf der neuen, offiziellen Instagram–Seite des Unternehmens eine kurze Story geteilt, in der eine Person Blumen pflückt, bevor die Ehefrau von Prinz Harry (39) selbst in einer rustikalen Küche eine Schüssel umrührt. Später steht Meghan in einem eleganten schwarzen Ballkleid am Ende eines langen Flurs.