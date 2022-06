Nach «Viva la Diva»-Sieg: RTL distanziert sich von Faisal Kawusi

Die RTL-Show «Viva la Diva - Wer ist die Queen?» sorgt derzeit für viel Wirbel. Die Sendung, in der sieben prominente Männer in glitzernde Drag-Kostüme schlüpfen, wurde am vergangenen Montagabend (20. Juni) im Rahmen einer LGBTQ+-Woche anlässlich des «Pride Month» ausgestrahlt. Als Sieger ging Faisal Kawusi (30) hervor, der zuletzt für einen Witz über K.o.-Tropfen in den sozialen Medien harsche Kritik erntete. RTL meldete sich nun via Twitter mit einem Statement zu Wort.