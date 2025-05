Nach Vorfall: Britische Royals in Gedanken bei Menschen in Liverpool

Charles und Camilla «zutiefst schockiert und traurig»

«Meine Ehefrau und ich waren zutiefst schockiert und traurig, als wir von den schrecklichen Ereignissen erfuhren, die sich am Montag in Liverpool ereignet haben», heisst es in einem vom britischen König unterzeichneten Statement, das unter anderem via Instagram veröffentlicht wurde. Es sei für ihn «wahrhaft erschütternd zu sehen, dass ein Fest, das für so viele eine freudige Feier hätte sein sollen, unter solch erschreckenden Umständen enden konnte».