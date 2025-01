Nach Vorhofflimmern: Königin Sonja wurde Herzschrittmacher eingesetzt

Der norwegische Palast hat in einem Statement gute Neuigkeiten zum Gesundheitszustand von Königin Sonja (87) verkündet. Die Monarchin war am 11. Januar ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie während eines Skiausflugs in Lillehammer Vorhofflimmern bekommen hatte. «Ihrer Majestät der Königin wurde heute ein Herzschrittmacher implantiert», heisst es am 16. Januar auf der Website des norwegischen Königshauses.