Nach Vorwürfen: Geri Halliwell Hand in Hand mit Christian Horner

Spice–Girls–Star Geri Halliwell (51) hat sich beim Grossen Preis von Bahrain mit ihrem Ehemann Christian Horner (50) gezeigt. Die beiden wurden Hand in Hand und mit einem Lächeln im Fahrerlager abgelichtet. Mit Spannung war erwartet worden, ob das Ehepaar gemeinsam in Bahrain auftritt, wo der Saisonauftakt in der Formel 1 stattfindet. Red–Bull–Teamchef Horner war zuvor vorgeworfen worden, sich «unangemessen» gegenüber einer ihm unterstellten Mitarbeiterin verhalten zu haben.