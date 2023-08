Nach Wacken-Desaster: Was tun bei regnerischen Festivals?

Schöne Erinnerungen entstehen im Kopf

Letzten Endes entstehen die besten Erinnerungen aber immer noch im Kopf. Eine neue Perspektive kann helfen, die Situation besser anzunehmen. So kann der Regen die Atmosphäre auf Festivals durchaus positiv verändern und eine einzigartige Stimmung schaffen. In der Nacht etwa reflektieren die beleuchteten Wege und Bühnen im Wasser, was für magische Momente sorgen kann.