Nach «Wake Up Dead Man»: Gibt es «Knives Out 4» mit Daniel Craig?

Darum gibt es noch kein neues «Knives Out»–Drehbuch

In Arbeit ist der nächste «Knives Out»–Teil allerdings noch nicht . "Cinemablend" sagte der 51–Jährige über einen vierten Film: «Ich habe gerade erst angefangen, ein paar Ideen zu sammeln, aber wir befinden uns noch nicht in der Entwicklungsphase oder so. Und ehrlich gesagt weiss ich, dass ich erst einen weiteren Originalfilm drehen werde, bevor ich einen weiteren dieser Filme mache.» Er finde es ausserdem wichtig, noch nicht genau zu wissen, wie der nächste Film aussehen werde, bis er bereit ist, das Drehbuch zu schreiben und ihn zu drehen.