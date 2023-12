Nach «Wednesday»: Nächster «Addams Family»-Ableger geplant

Onkel Fester: Etablierter Fanliebling der Addams–Family

Onkel Fester ist seit Jahrzehnten eine der beliebtesten Figuren der Addams–Familie. Der Gruselclan aus der Feder von Charles Addams (1912–1988) war erstmals in den 1930er–Jahren als Cartoon in «The New Yorker» aufgetaucht. In der ersten Fernsehserie aus den 1960er–Jahren ist er der Onkel von Morticia Addams – in allen anderen Verfilmungen oder Serienfassungen ist er der Bruder von Gomez Addams – und damit der Onkel von Wednesday.