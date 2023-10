Nach «Wetten, dass..?»: Thomas Gottschalk moderiert Disney-Show

Filmklassiker, Promis und weltberühmte Filmsongs

Die beiden nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch 100 Jahre Disney–Geschichte, wie der Sender am heutigen 16. Oktober, dem tatsächlichen Geburtstag des Maus–Konzerns, bekannt gibt. «Angefangen bei Walt Disney und seiner Erfindung der bekanntesten Maus der Filmgeschichte, über den ersten Animationsfilm ‹Schneewittchen und die sieben Zwerge› sowie tierischen Klassikern wie ‹101 Dalmatiner›, Pixar Filmen und ‹Findet Nemo›.» Doch es wird auch um Blockbuster wie «Fluch der Karibik» oder «Avatar: The Way of Water» gehen sowie um die «Star Wars»–Saga und die Marvel–Filme, die beide ebenfalls zur Disney–Familie gehören.