Nach XXL-Umbruch bei RTL: «Stefan Raab Show» geht trotzdem weiter

Raab, der einen Fünf–Jahresvertrag mit RTL hat, hatte im September 2024 mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich (49) seine Rückkehr ins TV eingeleitet. Danach folgten einige mehr oder minder erfolgreiche Shows. «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» wurde bereits wieder eingestellt. In den vergangenen Monaten hatten sich offenbar zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an dem Entertainer sattgesehen. «Die Stefan Raab Show» brachte es zuletzt nur auf durchwachsene Quoten. Laut «DWDL» schaffte es das Format im Schnitt bei den zwölf Ausgaben nur auf einen Marktanteil von weniger als acht Prozent in der Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen. Vor der Weihnachtspause war dennoch die Rede davon, dass das Format auch im neuen Jahr zurückkehren soll.