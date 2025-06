Nach zehn Filmen: ARD setzt «Barcelona-Krimi» ab

Für Schäfer ist es «an der Zeit, weiterzuziehen»

Auch Schäfer und Schick haben sich bereits zu Wort gemeldet und sich vom «Barcelona–Krimi» verabschiedet. «Es ist an der Zeit, weiterzuziehen», schreibt Schäfer zu mehreren Bildern bei Instagram. «Zehn Filme mit fantastischen Kolleginnen, grossartigen Regisseurinnen und einem unglaublichen Team in Barcelona. So viel Liebe und Herzblut stecken in jedem einzelnen Film.» Sie danke allen Beteiligten, der Stadt Barcelona sowie den vielen Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.