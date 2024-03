Nach zehn Jahren: Moby spielt wieder in Deutschland

Nach zehn Jahren Pause: Moby (58) geht wieder auf Tour. Der New Yorker Musiker macht im Rahmen einer Mini–Tour durch Europa zweimal Station in Deutschland. Am 22. September 2024 spielt er in Berlin im Velodrom. Am 23. September macht er Halt in Düsseldorf, in der Mitsubishi Electric Halle. Die Tour startet am 19. September in London und endet am 24. September im französischen Les Herbiers.