Nach Zusammenarbeit mit Beyoncé: Sängerinnen zeigen Partner-Tattoo

«Cowboy Carter» ist das erste Country–Album von Beyoncé. Es erschien am 29. März und eroberte sofort die Charts. Es ist ihr achtes Nummer–eins–Album in den «Billboard 200»–Charts und legt den besten US–Start eines Albums seit Taylor Swifts (34) «1989 (Taylor's Version)» Ende vergangenen Jahres hin. Beyoncé ist auch die erste schwarze Künstlerin, die es seit der ersten Erhebung im Januar 1964 an die Spitze der US–Country–Album–Charts geschafft hat.