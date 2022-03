Nach Zusammenbruch: «Kingsman»-Star Taron Egerton gibt Entwarnung

«Rocketman»- und «Kingsman»-Star Taron Egerton (32) hat am vergangenen Samstag (5. März) für einen Schreckmoment gesorgt. Bei der Uraufführung des Theaterstücks «Cock» in London brach der Schauspieler zusammen, die Veranstaltung musste frühzeitig beendet werden. In einer Instagram-Story hat sich Egerton nun zu Wort gemeldet und seine rund 2,5 Millionen Follower beruhigt.