Nach zwei Jahren Pandemie: Gibt es noch eine Zukunft ohne Homeoffice?

Inwieweit hat die Pandemie hier für eine Veränderung gesorgt - auch mit Hinblick auf die Zukunft?

Hertwig: Durch die Pandemiezeit wurde eine Art Schnellwaschgang eingelegt. Was für Jahrzehnte unmöglich schien, musste von heute auf morgen funktionieren. Jede Veränderung in dieser Geschwindigkeit bringt natürlich seine Kinderkrankheiten mit sich. Deshalb sind alle Firmen gut beraten, jetzt nochmal zurück auf Los zu gehen und zu analysieren, was in den letzten zwei Jahren gut funktioniert hat und was eben auch nicht. Und zwar gemeinsam mit den Mitarbeitenden - denn sie sind die Experten für interne Abläufe, funktionierende Prozesse und Anforderungen an die Kommunikation. Was wir auf jeden Fall für die Zukunft beibehalten dürfen ist das Mindset: Weg von «Das geht bei uns nicht!» hin zu «Wie können wir es möglich machen?». Genau diese Einstellung versetzt Berge und macht unsere Wirtschaft zukunftsfähig.