Nach zwei Jahren Pause: Diese Stars tummeln sich beim Coachella

Das Musikfestival Coachella ist nach zwei Jahren zurück in der Wüste von Palm Springs. Dieses und kommendes Wochenende treten im kalifornischen Indio Musikstars wie Billie Eilish (20), The Weeknd (32) oder Harry Styles (28), der das Festival am Freitagabend als Headliner eröffnete, auf. Und auch viele Stars zieht es zum Tanzen und Feiern in die Wüste.