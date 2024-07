Nach zwei OPs: Katy Karrenbauer musste erneut in die Klinik

Katy Karrenbauer (61) hat ihre Instagram–Follower in den vergangenen Wochen über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden gehalten. Nach einem leichten Schlaganfall und zwei OPs an der Halsschlagader, schien die Schauspielerin auf dem Weg der Besserung zu sein. Am vergangenen Sonntag (7. Juli) meldete sie sich jedoch erneut aus der Klinik. «Ja, es stimmt, ich bin am Freitag entlassen worden, denn aus gefässtechnischer Sicht gab es nichts mehr zu tun», erklärt sie zunächst in dem Clip. Mit ihrer Wunde zeigt sie sich sehr zufrieden, «da verheilt alles super», erzählt Karrenbauer weiter. Nächste Woche stehe dann das Fäden ziehen an.