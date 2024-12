Nachbarn verärgert: Sylvester Stallone plant Unterwasser-Barriere

Barriere soll Algen und Treibgut fernhalten

Dem Bericht zufolge wird die geplante Barriere in den Anträgen an das Florida Department of Environmental Protection und die U.S. Army Corps of Engineers als notwendig bezeichnet, um Algen und Müll vom Strand fernzuhalten. Aus einer öffentlichen Bekanntmachung soll jedoch hervorgehen, dass «der Gesamtzweck des Projekts darin besteht, Bootsfahrer daran zu hindern, sich dem Grundstück zu nähern». Algen seien dabei zweitrangig.