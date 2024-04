Nachfolger von Peter Urban: Thorsten Schorn kommentiert den ESC 2024

Für Deutschland tritt in diesem Jahr der Sänger Isaak (29) mit seinem Song «Always On The Run» beim ESC in Malmö an. Die Halbfinals gibt es am 7. und 9. Mai ab 21:00 Uhr live auf ONE, «eurovision.de» und in der ARD–Mediathek zu sehen. Das Finale verfolgen Fans am 11. Mai ebenfalls ab 21:00 Uhr im Ersten, in der Mediathek oder auf der Webseite.