Nachfolger von Stallone: Anthony Ippolito zeigt «Rocky»-Kultpose

Zu sehen gab es aber nicht Sylvester Stallone (79) in seiner Kultrolle. Es war der Schauspieler Anthony Ippolito (26), der in dem Film «I Play Rocky» den jungen Stallone spielt. Das Projekt wirft einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Originalfilms von 1976. Gekleidet in Rockys charakteristischem grauen Trainingsanzug, schwarzer Wollmütze und schwarzen Chuck–Taylor–All–Star–Schuhen von Converse zog Ippolito laut «CBS News» eine grosse Menschenmenge an, die sich die Szene nicht entgehen lassen wollte. Die berühmte «Rocky–Treppe» wird jährlich von mehreren Millionen Menschen besucht.