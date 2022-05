Nachhaltiger Umgang mit Müll: Darauf kommt es beim Abfall an

Der Müll in den Ozeanen nimmt jedes Jahr zu und auch an Land ist die Lebensgrundlage vieler Tier- und Pflanzenarten akut gefährdet. Auf der aktuellen Roten Liste des WWF befinden sich 37.500 bedrohte Spezies. Um die Abwärtsspirale zu stoppen, ist entschiedenes Handeln nötig, bis hin zu einem Stopp des Wirtschaftswachstums, meinen Experten. Am Wochenende haben sich einige von ihnen auf Einladung der APK AG bei einer Talkrunde des FaceClub in Berlin ausgetauscht. Was ihrer Ansicht nach nötig ist, um die Welt doch noch zu retten.