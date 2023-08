Nachlass von Queen-Legende Freddie Mercury wird versteigert

Das Auktionshaus lade Fans mit «Freddie Mercury - A World of His Own» in die Welt des legendären Queen-Sängers ein und ermögliche ab dem heutigen 4. August Zugang zu «einigen der aufregendsten und seltensten Beispiele für Artefakte einer wahren Legende des 20. Jahrhunderts». Die Ausstellung in London läuft bis zum 5. September.