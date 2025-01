Nachlass von Udo Jürgens bringt 1,7 Millionen Euro bei Auktion

99 Objekte aus dem Besitz des Musikers Udo Jürgens (1934–2014) haben den Besitzer gewechselt. Das Auktionshaus Sotheby's hat am 31. Januar die erzielte Summe aus der Versteigerung «The Personal Collection of the late Udo Jürgens» bekannt gegeben: Insgesamt sind 1,7 Millionen Euro zusammengekommen. Sotheby's hatte die Erlöse vorab auf 370.000 bis 500.000 Euro geschätzt.