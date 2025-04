Nachruf auf Franziskus: Ein aussergewöhnlicher Papst

Seinen Mercedes mit Chauffeur benutzte er ebenfalls nicht, sondern fuhr mit dem Bus zu seiner Unterkunft, zahlte seine Zimmerrechnung und ging zu Fuss zurück zum Apostolischen Palast, der Residenz des Papstes, in der er auch nicht in die päpstliche Wohnung einzog, sondern in das vatikanische Gästehaus Santa Maria. Dort frühstückte er zusammen mit Gästen, die er sich zur Morgenandacht eingeladen hatte. Danach ging er zu Fuss in den Apostolischen Palast.