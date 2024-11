Nachschlag für Thriller-Fans: Zweite Staffel von «Day of the Jackal»

Überraschend kommt diese Meldung nicht. So habe «The Day of the Jackal» demnach einen Traumstart in Deutschland hingelegt und sich zum erfolgreichsten internationalen Sky Original aller Zeiten gemausert. Da die Serie mit Redmayne als titelgebender Killer aka «Der Schakal» und «James Bond»–Star Lashana Lynch (36) als ihn jagende MI6–Agentin Bianca auch in vielen weiteren Ländern ein grosses Publikum anzog, steht der Produktion weiterer Folgen nichts mehr im Weg.