Nächste Eventshow: Stefan Raab tüftelt an «Jetski-Star-WM»

Zahlreiche Formate im Angebot

RTL und Stefan Raab bauen ihre Zusammenarbeit also weiter aus. Neben «Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli» und der «Jetski–Star–WM» wird es noch in diesem Jahr etwa eine weitere Ausgabe der Quizshow «Wer weiss wie wann was war?» geben, in der Raab zusammen mit Barbara Schöneberger (52) drei Altersgruppen zum grossen Wissenskampf der Generationen gegeneinander antreten lässt Seit Februar dieses Jahres läuft zudem Raabs Late–Night–Show «Die Stefan Raab Show» immer zweimal pro Woche statt wie zuvor nur einmalig.