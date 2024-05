Nächste Masche: So nutzen Betrüger Netflix-Neuerungen für ihre Zwecke

Zweite Masche im Umlauf

Das Tech–Portal «Chip.de» berichtet, dass eine Mitarbeitern kürzlich eine ähnliche E–Mail unter dem Betreff «Handlungsbedarf – Aktualisieren Sie Ihre Zahlungsdetails, um Unterbrechungen zu vermeiden» erhalten habe. In dieser stand demnach, dass es bei einer Zahlung zu einem Problem gekommen sei und die Kundin oder der Kunde deshalb seine Zahlungsdaten aktualisieren solle. Unter «Jetzt aktualisieren» werde in diesem Fall ein Link verbreitet, über den die Angaben vermeintlich angepasst werden können. Auch hier sei jedoch Vorsicht geboten, da Betrüger so an die Daten ihrer Opfer gelangen möchten.