Nächste Maske: Gamer-Krokodil mischt «The Masked Singer» auf

Couchpotato, Robodog und Zuckerwatte bekommen Konkurrenz in Form eines gefährlichen Reptils: ProSieben hat die vierte Maske für die kommende Staffel von «The Masked Singer» enthüllt. Dabei handelt es sich um ein Krokodil, das aber gar nicht so bedrohlich ist, wie es auf den ersten Blick wirkt: «Der will doch nur spielen», heisst es in einer Mitteilung des Senders.