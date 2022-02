Nächste Neuauflage: Das ist die Geschichte hinter «7 Tage, 7 Köpfe»

Mike Krüger (70) stiess in der ersten Staffel hinzu und gehörte ab da zum festen Team. Kalle Pohl (70) und Bernd Stelter (60) gehörten ab 1997 zur Stammbesetzung, Oliver Welke (55) löste Rudi Carrell Ende 2002 in der Runde ab. In den rund 300 Sendungen nahmen laut RTL zudem über 70 hochkarätige Gäste in der humorvollen Gesprächsrunde Platz. Dazu gehören Atze Schröder (56), Rüdiger Hoffmann (57), Michael Mittermeier (55) oder sogar auch Stefan Raab (55).