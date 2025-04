Nächste Riesenechse für Sam Neill: Von «Jurassic Park» zu «Godzilla»

«The Last of Us»–Star Kaitlyn Dever und mehr gehören zum Cast

Über 2,5 Milliarden US–Dollar hat die Filmreihe, zu der Blockbuster wie «Kong: Skull Island» oder «Godzilla vs. Kong» gehören, bislang an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Stars wie Millie Bobby Brown aus «Stranger Things» oder Schauspiel–Ikone Samuel L. Jackson (76) traten in den Filmen auf. Neill stösst für den neuesten Eintrag in die Filmreihe nun zu einer Reihe bereits vermeldeter Darsteller und Darstellerinnen wie Kaitlyn Dever («The Last of Us») oder Jack O'Connell («Back to Black») sowie Dan Stevens, der aus «Godzilla × Kong: The New Empire» zurückkehrt.