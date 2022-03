Nächster Corona-Fall bei «Let's Dance»: Renata Lusin fällt aus

Auch Zirkusartist René Casselly (25) wird am kommenden Freitag nicht in der Show zu sehen sein. Er wurde ebenfalls positiv getestet. Ersatz musste zudem für «Let's Dance»-Moderator Daniel Hartwich (43) gefunden werden. In der fünften Ausgabe der Tanzshow am kommenden Freitag (25. März) wird Jan Köppen (39) gemeinsam mit Victoria Swarovski (28) durch den Abend führen. Das gab der Sender nach der Corona-Infektion von Hartwich bekannt.