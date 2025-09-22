Nächster Erfolg für «Das Kanu des Manitu»

«Das Kanu des Manitu» hat als erster Film des Jahres die Marke von vier Millionen Besuchern hierzulande geknackt. Das gab die Produktionsfirma Constantin Film in einer Pressemitteilung bekannt. Diesen Meilenstein erreichte die Westernkomödie von Michael Bully Herbig (57) dank 145.000 verkaufter Tickets an ihrem sechsten Wochenende im Kino.