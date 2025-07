Nächster freiwilliger Rückzug bei «Bauer sucht Frau International»

Zu sehr verliebt in die Idee, sich zu verlieben?

Bei Björn (30) in Namibia ist ein freiwilliger Rückzug undenkbar. «Die Frauen hauen sich bald die Köpfe ein», stellt der Bauer fest. Eine Entscheidung muss her. Die verkündet Björn, nachdem er verraten hat, dass Sarah (27) angeblich mitten in der Nacht in seinem Bungalow stand. Diese Offensive hilft der forschen jungen Frau nichts mehr. Björn hat bei Lea (21) «mehr Spark» gespürt. Sarah räumt ihre Niederlage ein. Sie war wohl «zu sehr verliebt in die Idee», sich zu verlieben.