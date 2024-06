Nächster grosser Name: «Dune»-Star stösst zu «Knives Out 3»

Diese Darsteller sind für «Knives Out 3» bestätigt

Josh Brolin ist der jüngste Eintrag in einer illustren Reihe von Namen, die tröpfchenweise zu «Knives Out 3» eintrudeln. Die ersten beiden Namen waren zwei Shootingstars der Stunde: Josh O‹Connor (34) und Cailee Spaeny (25). O›Connor spielte gerade neben Zendaya (27) in «Challengers – Rivalen», Spaeny in «Civil War» und als titelgebende Elvis–Witwe in «Priscilla».