Nächster Hollywood-Job für Matthias Schweighöfer

Offenbar gelingt Schweighöfer sein Weg nach Hollywood derzeit ganz gut. «Deadline» bezeichnet ihn in seiner Ankündigung als Publikumsliebling von Zack Snyders (56) «Army of the Dead» und dem Spin-Off «Army of Thieves.» Am Sonntag war er mit seiner Freundin Ruby O. Fee (26) bei den Independent Spirit Awards in Santa Monica. Dort teilten sie sich den roten Teppich mit Grössen wie Kristen Stewart (31) oder Maggie Gyllenhaal (44).