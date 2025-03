Nächster James Bond: «White Lotus»-Star Theo James der neue Favorit?

Demnach sei die Quote inzwischen auf 2:1 gesunken. Wer also beispielsweise 10 Euro auf James setzt, würde bei einem Gewinn nur 20 Euro einstreichen. Zum Vergleich: Bei Benedict Cumberbatch wären es Stand jetzt 1.500 Euro Gewinn bei gleichem Einsatz. «Wir haben am Wochenende eine starke Welle der Unterstützung für Theo James erlebt, die uns dazu gezwungen hat, die Quoten für den ‹Monkey›–Star als Ersatz für Daniel Craig zu senken», zitiert «The Sun» einen Sprecher von «Coral».