Nächster «Sommerhaus»-Fluch? Justine Dippl gibt Trennung bekannt

Justine Dippl ist wieder Single. Das hat die Reality–TV–Bekanntheit am 18. Februar in mehreren Instagram–Storys sowie in einem Beitrag bekannt gegeben. Seit Anfang 2022 war die Ex–Ehefrau von Joey Heindle (31) mit Arben Zekic (29) liiert, wenige Monate davon verheiratet. 2023 belegten die zweifachen Eltern den zweiten Platz in der RTL–Show «Das Sommerhaus der Stars».