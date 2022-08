Nächster Teil der Horrorfilm-Reihe «Saw» kommt 2023

Noch hat das Foltern kein Ende. Wie das Branchenmagazin Variety vermeldet, wird am 27. Oktober 2023 der nächste Teil der überaus blutigen Horrorfilm-Reihe «Saw» in den US-Kinos erscheinen. Ein offizieller Titel für das kommende Werk steht noch nicht fest, doch ist bereits bestätigt, dass der US-Amerikaner Kevin Greutert (57) auf dem Regiestuhl Platz nehmen und den mittlerweile zehnten «Saw»-Film inszenieren wird. Greutert ist ein Veteran des «Saw»-Franchises. Er war von Beginn an als Cutter involviert und führte beim sechsten und siebten Eintrag der Horrorreihe jeweils Regie. Insgesamt haben die bisher neun «Saw»-Filme an den weltweiten Kinokassen über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Das Franchise ist damit eine der erfolgreichsten Horrorfilm-Reihen aller Zeiten.