Nächster Trip: Travis Kelce fliegt zu Taylor Swift nach Australien

Erst vor wenigen Wochen sorgten die Superstars Taylor Swift (34) und NFL–Profi Travis Kelce (34) für Schlagzeilen: Die Sängerin eilte bekanntlich von ihrem Konzert in der japanischen Hauptstadt Tokio zurück in die USA, um ihren Freund nach einem zwölfstündigen Flug in Las Vegas beim Super Bowl anzufeuern. Nun ist der dreifache Super–Bowl–Champion Kelce laut US–Medien seinerseits unterwegs, um sich für Swifts Langstreckenflug zu revanchieren.