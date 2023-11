Nächster Weltrekord für Joey Kelly beim RTL-Spendenmarathon

Mehr als 20 Millionen Euro für den guten Zweck

Der Sender hat mit Hilfe von Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Partnern des Spendenmarathons in diesem Jahr laut einer Mitteilung mehr als 20,1 Millionen Euro für bedürftige Kinder gesammelt. «Dieses Spendenergebnis macht mich sehr glücklich, denn jetzt können wir so vielen Kindern in Deutschland und der ganzen Welt nachhaltig helfen», erklärte Kons nach der 28. Ausgabe des TV–Charity–Formats in einem Statement. «Ich sage von ganzem Herzen DANKE und verspreche, dass wir das ganze Jahr über genaustens zeigen werden, wohin jeder gespendete Euro geht.»