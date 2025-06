Nächstes Format bei RTL: Janin Ullmann moderiert «Gala»

Nun also auch «Gala», wo sie Annika Lau (46) entlasten soll. Die beiden Frauen werden künftig im Wechsel das Promimagazin präsentieren. Das gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt. «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Annika und dem gesamten Team», wird Ullman zitiert. Und: «Gala steht für Eleganz, Persönlichkeit und spannende Geschichten – für mich fühlt sich das an, wie nach Hause kommen.»